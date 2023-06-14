В платье с цветочным рисунком: Эмилия Кларк на презентации супергеройского сериала

Звезда культового сериала "Игра Престолов" Эмилия Кларк вновь появится на экранах, но уже в супергеройском проекте. Она сыграла в мини-сериале "Секретное вторжение" Marvel Studios. Премьера этого шоу состоялась во вторник, 13 июня, в театр Эль-Капитан в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке Эмилия появилась в белом атласном платье-футляре без бретелек. У наряда были карманы и разрез до бедра. Также платье украшал принт в виде красных роз и листьев.

Образ известная актриса дополнила бежевыми туфлями, золотыми серьгами в ушах и натуральным макияжем.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

Волосы Кларк были уложены в модную сейчас прическу в стиле YK2 с пробором.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

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