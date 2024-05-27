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В платье с цветочными аппликациями: эффектный выход жены создателя "Звездных войн"

В платье с цветочными аппликациями: эффектный выход жены создателя "Звездных войн"

Джордж Лукас и Меллоди Хобсон / Фото: Associated Press

Меллоди Хобсон выглядела прекрасно в розово-черном наряде от бренда Richard Quinn.

Создатель "Звездных войн", кинопродюсер и сценарист — 80-летний Джордж Лукас побывал в этом году на Каннском кинофестивале. На красной дорожке он появился в сопровождении своей жены — 55-летней бизнесвумен и кинопродюсера Меллоди Хобсон. Они выглядели красиво и счастливо вместе.

Джордж Лукас и Меллоди Хобсон / © Associated Press
Джордж Лукас и Меллоди Хобсон / Фото: Associated Press

Женщина сияла в роскошном образе. На ней было черное платье, обильно расшитое розовыми цветочными аппликациями со стразами, с пышной юбкой и высокой горловиной от бренда Richard Quinn.

Джордж Лукас и Меллоди Хобсон / © Associated Press
Джордж Лукас и Меллоди Хобсон / Фото: Associated Press

Аутфит Хобсон дополнила черными туфлями и черным клатчем. У нее была короткая прическа, макияж с розовыми тенями, розовый маникюр и бриллиантовые украшения.

Лукас был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Джордж Лукас и Меллоди Хобсон / © Associated Press
Джордж Лукас и Меллоди Хобсон / Фото: Associated Press

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