В платье с цветочными аппликациями и глубоким декольте: Анна Кендрик в красивом образе сияла на ивенте

39-летняя американская актриса выбрала для своего выхода наряд с пайетками.

Анна Кендрик посетила церемонию вручения наград Governors Awards, состоявшуюся в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.

Актриса предстала перед фотографами в вечернем черном платье с пайетками от бренда Monique Lhuillier. Наряд был украшен цветочными бело-золотистыми аппликациями и имело глубокое декольте. В нем Анна выглядела стройно и красиво.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Аутфит Кендрик дополнила укладкой с легкими локонами, макияжем с акцентом на глазах и завершила лук украшениями с камнями.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Напомним, Анна Кендрик на гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес пришла в длинном платье горчичного оттенка с обнаженными плечами и декольте в форме сердца.

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