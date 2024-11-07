В платье с цветочными аппликациями: красивая Деми Мур представила фильм "Субстанция" в Париже

Деми Мур побывала на премьере фильма "Субстанция", состоявшейся во Французской синематеке в Париже.

Там актриса предстала в черном платье до колен из кутюрной осенней коллекции 2023 бренда Chanel. Наряд был полностью расшит разноцветными цветочными аппликациями и имел черный тканевый пояс-ленту. Сверху она надела темно-синее пальто с серебряными пуговицами и большими накладными карманами, декорированными твидовыми акцентными деталями.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Образ Мур дополнил белыми туфлями с черными острыми носками и коралловым кожаным клатчем с застежкой в виде цветка.

Деми распустила волосы, сделала макияж с коралловыми румянами и лиловыми губами и светлый маникюр. Лук она завершила драгоценными украшениями с камнями: серьгами и кольцами в виде цветов.

О фильме:

По сюжету Элизабет Спаркл (Деми Мур) – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар", ведущая популярного фитнес-шоу. Но в день ее 50-летия продюсер Харви сообщает ей об увольнении, не посрамившись сказать, что это из-за ее возраста. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий более молодую и лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: младшая, еще красивее и совершеннее... Две версии Элизабет должны сменять друг друга каждые семь дней, но вскоре каждая начинает перетягивать это "одеяло времени" на себя, что приводит к непредсказуемым последствиям.

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