В платье с цветочными аппликациями: красивая Кейт Уинслет на премьере биографического фильма в Лондоне

48-летняя актриса в очаровательном образе представила ленту со своим участием.

Кейт Уинслет посетила в Лондоне премьерный показ биографического фильма режиссера Эллен Курас "Ли", в котором сыграла главную роль.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Актриса появилась на красной дорожке в вечернем черном платье макси с короткими рукавами-фонариками от британского бренда Jenny Packham. Наряд имел глубокое декольте и был украшен цветочными аппликациями из камней и бисера.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Аутфит Уинслет дополнила укладкой с локонами, макияжем с золотистыми тенями, длинными серьгами с камнями и золотыми кольцами с бриллиантами.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

О фильме:

В центре сюжета американская фотохудожница Ли Миллер, которая во время Второй мировой войны была корреспонденткой журнала Vogue.

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