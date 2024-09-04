В платье с цветочными аппликациями: красивая Кейт Уинслет на премьере биографического фильма в Лондоне

48-летняя актриса в очаровательном образе представила ленту со своим участием.
Кейт Уинслет посетила в Лондоне премьерный показ биографического фильма режиссера Эллен Курас "Ли", в котором сыграла главную роль.
Актриса появилась на красной дорожке в вечернем черном платье макси с короткими рукавами-фонариками от британского бренда Jenny Packham. Наряд имел глубокое декольте и был украшен цветочными аппликациями из камней и бисера.
Аутфит Уинслет дополнила укладкой с локонами, макияжем с золотистыми тенями, длинными серьгами с камнями и золотыми кольцами с бриллиантами.
О фильме:
В центре сюжета американская фотохудожница Ли Миллер, которая во время Второй мировой войны была корреспонденткой журнала Vogue.
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