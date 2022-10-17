В платье с цветочными брошками: королева Летиция продемонстрировала красивый образ в Германии

У королевы традиционно все детали в образе были продуманы до мелочей.

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция прибыли на этой неделе Германию с трехдневным визитом. Там они встретились с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендер.

Королева Летиция и первая леди / Фото: Associated Press

После этого король и королева приняли участие в церемонии возложения венков к Нойе Вахе, мемориалу жертвам войны и тирании. В конце дня во дворце Бельвю состоялся государственный обед, устроенный в их честь.

На Летиции был голубой наряд - платье Carolina Herrera чуть ниже колен, с рукавами до локтя и каплевидным декольте, талию украшали небольшие оборки, а вот плечи - несколько цветочных брошек из бисера. В руке она держала замшевую сумку на короткой ручке, а завершили этот лук синие туфли, которые красиво перекликались со складками на ее талии, и украшения от Bulgari.

Королева Летиция, король Филипп VI, Франк-Вальтер Штайнмайер и первой леди Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Королева Летиция и первая леди / Фото: Associated Press

Читайте также: