В платье с декольте: Дакота Джонсон позировала на красной дорожке кинофестиваля в арабской стране

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон, которая прославилась благодаря главной роли в трилогии «50 оттенков серого», появилась на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии. Актриса выбрала довольно смелый наряд для выхода на красную дорожку.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Актриса была одета в черное платье от бренда Alessandra Rich с глубоким V-образным декольте и вырезами по бокам. На животе платье украшал бант.

На юбке платья также был высокий разрез, который демонстрировал ноги актрисы и ее туфли на каблуках. Также звезда носила выразительное колье и серьги с камнями. Помогла создать этот лук для Дакоты ее ее стилист Кейт Янг.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Также Дакота продемонстрировала более лаконичное платье на галаконцерте «Женщины в индустрии развлечений» журнала The Hollywood Reporter.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Кстати, нынешний Международный кинофестиваль The Red Sea продлится до 13 декабря и будет проходить в историческом районе Аль-Балад и на нем будет представлено более 100 фильмов из более чем 70 стран.