ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В платье с декольте: Дакота Джонсон позировала на красной дорожке кинофестиваля в арабской стране

В Саудовской Аравии стартовал международный кинофестиваль The Red Sea и в день открытия публике показали фильм «Гигант».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон, которая прославилась благодаря главной роли в трилогии «50 оттенков серого», появилась на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии. Актриса выбрала довольно смелый наряд для выхода на красную дорожку.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Актриса была одета в черное платье от бренда Alessandra Rich с глубоким V-образным декольте и вырезами по бокам. На животе платье украшал бант.

На юбке платья также был высокий разрез, который демонстрировал ноги актрисы и ее туфли на каблуках. Также звезда носила выразительное колье и серьги с камнями. Помогла создать этот лук для Дакоты ее ее стилист Кейт Янг.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Также Дакота продемонстрировала более лаконичное платье на галаконцерте «Женщины в индустрии развлечений» журнала The Hollywood Reporter.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Кстати, нынешний Международный кинофестиваль The Red Sea продлится до 13 декабря и будет проходить в историческом районе Аль-Балад и на нем будет представлено более 100 фильмов из более чем 70 стран.

Дакота Джонсон в красивых платьях (22 фото)

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie