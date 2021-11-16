В платье с декольте до пупка: американская актриса в сексуальном луке на премьере музыкальной драмы

Ванесса Хадженс выбрала для своего выхода в свет откровенный наряд.
32-летняя Ванесса Хадженс в сексуальном аутфите пришла на премьеру музыкальной драмы tick, tick...BOOM! в Нью-Йорке, в котором она сыграла.
Перед фотокамерами красотка предстала в черном асимметричном платье с американской проймой и глубоким декольте до пупка, которое выглядело очень привлекательно.
Ванесса также с помощью разреза продемонстрировала стройные ноги.
Наряд она сочетала с черными атласными босоножками на платформе. В ушах у нее были серьги с камнями, на шее - бриллиантовое ожерельем, а на пальце кольцом с камнем внушительного размера.
Аккуратная укладка, макияж в коричневых тонах и длинный маникюр завершил эффектный образ Хадженс.
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