В платье с декольте до пупка: лос-анджелесская модница продемонстрировала пышную и сексуальную грудь

Мандану Болурчи считают одной из самых влиятельных модниц в мире.

В объективы папарацци в Западном Голливуде попала девушка профессионального баскетболиста Патрика Беверли, инфлюэнсер и звезда соцсетей – Мандана Болурчи.

Девушка выглядела эффектно. На ней было длинное розовое платье с халтером от Versace с изображением названия бренда, украшенное золотыми брошями с камнями. Наряд имел небольшой шлейф и откровенное декольте до пупка, через которое Мандана блеснула своей пышной и сексуальной грудью.

Мандана Болурчи / Фото: Getty Images

Аутфит блондинка дополнила розовой атласной сумкой и босоножками цвета металлик с камнями. Болурчи сделала аккуратную укладку с локонами, вечерний макияж с акцентом на глазах и длинный нежно-розовый маникюр. Лук она завершила бриллиантовыми длинными серьгами, колье и часами.

Напомним, на улицах Лос-Анджелеса мы видели Мандану Болурчи в синем мини-платье с прозрачными вставками, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру.

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