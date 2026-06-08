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- Шоу-бизнес
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В платье с декольте до пупка: Рэйчел Зеглер в образе от Michael Kors появилась на церемонии
25-летняя актриса в черном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Звезда фильмов «Белоснежка» и «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» — Рэйчел Зеглер — посетила церемонию вручения премии «Тони», которая состоялась в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
Актриса выбрала для своего появления черное платье макси от бренда Michael Kors, которое для нее сшили на заказ. Наряд был без рукавов, имел драпировку на бедрах, узел и длинный шлейф. Главным акцентом в ее луке было глубокое декольте до пупка.
Аутфит Рейчел дополнила красивой укладкой с боковым пробором и локонами, макияжем смоки-айс, молочным коротким маникюром, лаконичными элегантными серьгами, золотыми часами и кольцами.
Напомним, Рэйчел Зеглер в платье с золотыми цепями вышла на красную дорожку в Лондоне.