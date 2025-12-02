ТСН в социальных сетях

В платье с декольте до пупка: Рита Ора блистала на церемонии в Лондоне

35-летняя британка посетила фэшн-мероприятие в Лондоне.

Рита Ора

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора посетила церемонию вручения премии Fashion Awards 2025, организованную Pandora в Королевском Альберт-холле в британской столице.

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Звезда появилась перед камерами фотографов в платье Tom Ford by Haider Ackermann сезона весна-лето 2026. Наряд был с очень пикантным декольте чуть ниже пупка и с очень высоким разрезом спереди. Лук Рита дополнила туфлями-лодочками на каблуках цвета тиффани, волосы собрала в тугой пучок и сделала очень выразительный вечерний макияж. Украшения Ора не стала надевать.

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

Певица любит демонстрировать экстравагантные образы. Ранее она появилась на публике в бархатном платье баклажанового цвета и с обнаженной спиной.

Рита Ора / © Associated Press

Рита Ора / © Associated Press

