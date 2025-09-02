- Дата публикации
В платье с декольте до пупка: трансгендерная актриса в аутфите от Saint Laurent вышла на красную дорожку
Индия Мур в наряде с принтом пейсли появилась на кинофестивале.
Трансгендерная американская актриса и модель Индия Мур посетила в рамках Венецианского кинофестиваля премьеру комедийно-драматического фильма-антологии сценариста и режиссера Джима Джармуша - "Отец, мать, сестра, брат", в котором она сыграла.
На красную дорожку звезда вышла в вечернем коричневом платье макси с принтом пейсли от бренда Saint Laurent. Наряд имел глубокий вырез почти до пупка.
Лук модель дополнила темно-бордовыми лакированными слингбэками на каблуках-рюмках. Волосы она собрала в низкий пучок, сделала макияж с пудрово-блестящими тенями, украсила уши массивными золотыми серьгами с бордовыми камнями, а руки - широким золотым браслетом и кольцом.
Напомним, Индия Мур на фотоколл надела шоколадное прозрачное платье, под которым не было бюстгальтера.