В платье с декольте до пупка: трансгендерная актриса в аутфите от Saint Laurent вышла на красную дорожку

Индия Мур / © Associated Press

Трансгендерная американская актриса и модель Индия Мур посетила в рамках Венецианского кинофестиваля премьеру комедийно-драматического фильма-антологии сценариста и режиссера Джима Джармуша - "Отец, мать, сестра, брат", в котором она сыграла.

На красную дорожку звезда вышла в вечернем коричневом платье макси с принтом пейсли от бренда Saint Laurent. Наряд имел глубокий вырез почти до пупка.

Лук модель дополнила темно-бордовыми лакированными слингбэками на каблуках-рюмках. Волосы она собрала в низкий пучок, сделала макияж с пудрово-блестящими тенями, украсила уши массивными золотыми серьгами с бордовыми камнями, а руки - широким золотым браслетом и кольцом.

Напомним, Индия Мур на фотоколл надела шоколадное прозрачное платье, под которым не было бюстгальтера.