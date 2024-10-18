В платье с декольте и белом жакете: беременная Анна Кошмал с сыном сходила в кинотеатр

Беременная Анна Кошмал посетила премьерный показ анимационного приключения "Дикий робот", состоявшегося в кинотеатре "Оскар" в Киеве. На мероприятие она пришла вместе со своим 6-летним сыном Михайликом.

Анна Кошмал с сыном

Анна сдублировала главную злодейку мультфильма – Вонтру.

"Воплощать образ злодейки – это всегда большая удача. Антагонисты часто более характерны, многомерны, в их историях больше неожиданных красок. Поэтому я была рада озвучить Вонтру. Она заслуживает уважения за свою целеустремленность и решительность в достижении цели", – рассказала актриса.

На ивенте Кошмал предстала в длинном черном платье с декольте, сверху которого надела белый жакет. Аутфит она дополнила черными туфлями и лаконичными украшениями.

Анна сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и завершила лук имиджевыми очками.

О мультфильме:

Это эпическое приключение о путешествии работа ROZZUM 7134, сокращенно "Роз". Ее корабль потерпел крушение на безлюдном острове. Роз нужно приспособиться к суровым условиям окружающей среды, подружиться с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусяту.

Анимационное приключение "Дикий робот" уже вышло на широкие украинские экраны.

Напомним, на премьере также побывали Юрий Горбунов, Светлана Тарабарова, Анна Саливанчук, Лилия Ребрик, Yarmak, которые пришли со своими детьми.

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