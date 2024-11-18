В платье с декольте и брошью-стрекозой: красавица Шерон Стоун на вручении престижной премии

Она выглядела просто сногсшибательно в этом наряде.
66-летняя актриса Шерон Стоун появилась на церемонии вручении премии Governors Awards. Она выбрала для этого престижного мероприятия в Лос-Анджелесе белоснежное длинное платье.
Ее наряд был выполнен из довольно плотной ткани, также у платья было глубокое V-образное декольте. В верхней части наряд был немного свободен и имел подплечники, которые держали форму. Юбка же была более приталенной, но имела разрез сзади.
Шерон дополнила наряд брошью на плече серебристого цвета в виде стрекозы. Она сочеталась по цвету с ее аксессуарами, ведь Стоун держала в руке серебряный клатч и надела украшения с бриллиантами.
Похоже, что на Стоун было такое же платье от Saint Laurent, как в 2021 году носила модель Хейли Бибер. В этом наряде американская красавица пришла на мероприятие LACMA Art + Film Gala.
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