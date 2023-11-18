В платье с декольте и цветами: Ева Лонгория блистала в эффектном образе в Голливуде

Она, как всегда, выглядела сногсшибательно.
Актриса Ева Лонгория посетила выставку L'Oréal Paris Women Of Worth 2023 в Голливуде. Перед камерами звезда появилась в черном платье от итальянского Модного дома Dolce & Gabbana.
На Ева было платье с бретелькой-халтером, как на легендарном белом наряде актрисы Мэрилин Монро, а также глубоким V-образным декольте. Украшали ее наряд мелкие драпировки на лифе и юбке, которая к тому же была асимметричной.
На талии у плече платье дополняли большие атласные цветы, тоже из черной ткани. Еще Ева надела черные босоножка на каблуках, сделала яркий макияж и завершила свой лук украшениями с бриллиантами - серьгами и несколькими кольцами.
Однако появление на мероприятии L'Oréal для Евы не первое. Ранее актриса продефилировала в полупрозрачном платье с перьями на шоу бренда в Париже.
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