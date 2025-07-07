В платье с декольте и драгоценностях: Дакота Джонсон появилась в Карловых Варах

Дакота Джонсон / © Getty Images

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Голливудская актриса Дакота Джонсон посетила Чехию и появилась на 59-м кинофестивале в Карловых Варах, который проводился в роскошном спа-отеле. На этом мероприятии ей вручили Премии президента KVIFF.

Для Дакоты ее стилистка Кейт Янг подобрала лаконичное черное миди платье из роскошного бархата, у которого было глубокое декольте необычного дизайна. Платье актрисы было от бренда Mugler, а носила она его в сочетании с черными туфлями на каблуках от Jimmy Choo — обувного бренда, который также очень любила принцесса Диана.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Также много внимания привлекли украшения известной актрисы, ведь ее шею, уши и руки украшали изделия от Roberto Coin с бриллиантами и большими зелеными камнями.

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Дакота Джонсон / © Getty Images

Напомним, что недавно в Киеве состоялся премьерный показ фильма «Материалисты» с Дакотой Джонсон в главной роли. Мероприятие посетили актриса Анна Саливанчук, ведущие Соломия Витвицкая и Наталья Островская, певица Marietta и другие.

Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press Дакота Джонсон / © Associated Press © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон / © Getty Images Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images Дакота Джонсон на премьере ленты / © Getty Images