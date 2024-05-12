В платье с декольте и идеальной укладкой: Дженнифер Лоуренс посетила церемонию в Нью-Йорке

Оскароносная звезда Дженнифер Лоуренс появилась на красной дорожке среди гостей 35-й ежегодной церемонии вручения наград GLAAD Media Awards, которая состоялась в одном из отелей Нью-Йорка.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Выглядела актриса очень эффектно и стильно, поскольку выбрала однотонное черное платье от знаменитого бренда Alaïa. У наряда было глубокое декольте, очень высокий разрез на юбке, а также бретелька-халтер. На груди и талии платье украшала мелкая драпировка.

Образ Дженнифер дополнила украшениями от Anita Ko и Jennifer Meyer jewelry. В руке у нее был клатч от Dior. Спина наряда была полностью открытой. Завершали этот вечерний образ легкий сияющий макияж и роскошная укладка на один бок с локонами-волнами в стиле старого Голливуда.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Напомним, что в этом году на афтепати "Оскара" - вечеринки Vanity Fair - Дженнифер произвела фуррор. Актриса надела винтажное нежное, роскошное и довольно смелое полупрозрачное платье белого цвета, которое когда-то разработал для Модного дома Givenchy Джон Гальяно, возглавляющий его с июля 1995 по октябрь 1996 года. Оно является частью коллекции осень-зима 1996.

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