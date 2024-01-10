В платье с декольте и имитацией колье: актриса Эмили Блант блистала в роскошном наряде на церемонии

Наряд актрисы выглядел очень эффектно и гламурно.

Актриса Эмили Блант, которая недавно сыграла в нашумевшем фильме "Оппенгеймер", посетила престижное мероприятие - церемонию вручения наград Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

Эмили появилась перед камерами в гламурном луке, который включал платье от Miu Miu и ювелирные изделия от Tiffany & Co.

Платье звезды было длины макси, подчеркивало фигуру, а также имело глубокое V-образное декольте, которое украшала массивная аппликация, которая также имитировала бриллиантовое колье. Ярким акцентом в образе стал маникю винного оттенка.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

На мероприятии Эмили позировала для фото с коллегой - актрисой Флоренс Пью, которая очаровала публику нежным образом в розовом платье от бренда Rodarte.

Эмили Блант и Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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