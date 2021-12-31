В платье с декольте и красивой укладкой: Alyosha показала праздничный образ

В платье с декольте и красивой укладкой: Alyosha показала праздничный образ

Певица Alyosha показала красивое фото в блоге и написала, что пребывает в предвкушении Нового года.

Артистка надела платье с глубоким декольте, сделала красивую кудрявую укладку и макияж и написала в подписи:

"Ну наконец-то мой год на пороге! Тигрицы готовы:)".

Поклонники пришли в восторг от фотографии и буквально засыпали Alyosha комплиментами. Они написали певице, что она прекрасно выглядит, пожелали ей много счастья, здоровья и радости в новом году!

А вот что пожелали читателям ТСН.ua другие звезды, смотрите в нашей подборке.

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