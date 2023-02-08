В платье с декольте и рюшами на рукавах: Зои Кравиц на мероприятии бренда Saint Laurent

Звезда нового "Бэтмена" и дочь певца Ленни Кравица, актриса Зои Кравиц, появилась на мероприятии в Лондоне организованном брендом Saint Laurent, посвященного легендарному парфюму Black Opium.

Она является лицом YSL Beauté с 2017 года и неоднократно появлялась в рекламных компаниях бренда. В частности Зои снималась в рекламе аромата Black Opium.

На мероприятие актриса надела черное бархатное платье ниже колен у которого было V-образное декольте, рукава три четверти и две пуговицы в виде цветов. Оригинальным украшением наряда стали ажурные рюши на рукавах. Завершила образ Кравиц лаконичными черными туфлями, макияжем и серьгами-пусетами. Прическу она в последнее время носит пикси.

Зои Кравиц / Фото: Getty Images

Также на днях с прической пикси на красной дорожке появилась звезда экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" Эванджелин Лилли. На ней также в тот день было необычное платье от Giambattista Valli нежного мятного оттенка.

Эванджелин Лилли / Фото: Associated Press

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