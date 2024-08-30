В платье с декольте и в белых мюлях: красивая Николь Кидман позировала на пирсе в Венеции

Актриса уже сегодня вечером выйдет на красную дорожку кинофестиваля.
57-летняя актриса Николь Кидман прибыла в Венецию. Звезду заметили на пирсе, когда она выходила из водного такси.
На ней было черное платье миди от бренда Bottega Veneta из коллекции 2024 года.
Это было платье с расклешенной юбкой, короткими рукавами и глубоким V-образным декольте. Наряд Николь надела в сочетании с серьгами-цветами от бренда Roberto Coin и белыми мюлями на каблуках.
Волосы актриса собрала в прическу в стиле Брижит Бардо, а также надела на глаза солнцезащитные очки.
На Венецианский кинофестиваль она прибыла, поскольку уже сегодня, 30 августа, в рамках этого мероприятия состоится премьера фильма "Малышка" (Babygirl), в котором она сыграла главную роль. Ее экранного мужа сыграл Антонио Бандерас, поэтому тоже позировал с актрисой перед камерами.
Режиссером фильма стала Халина Рейн. Женщина тоже вместе с Кидман позировала перед камерами на пирсе.
"Малышка" - это предстоящий эротический триллер. В этой картине Николь сыграет замужнюю деловую женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль ее любовника исполнил Харрис Дикинсон. Во время работы над этим фильмом актрису неоднократно снимали в Нью-Йорке папарацци.
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