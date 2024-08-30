В платье с декольте и в белых мюлях: красивая Николь Кидман позировала на пирсе в Венеции

Актриса уже сегодня вечером выйдет на красную дорожку кинофестиваля.

57-летняя актриса Николь Кидман прибыла в Венецию. Звезду заметили на пирсе, когда она выходила из водного такси.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На ней было черное платье миди от бренда Bottega Veneta из коллекции 2024 года.

Это было платье с расклешенной юбкой, короткими рукавами и глубоким V-образным декольте. Наряд Николь надела в сочетании с серьгами-цветами от бренда Roberto Coin и белыми мюлями на каблуках.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Волосы актриса собрала в прическу в стиле Брижит Бардо, а также надела на глаза солнцезащитные очки.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На Венецианский кинофестиваль она прибыла, поскольку уже сегодня, 30 августа, в рамках этого мероприятия состоится премьера фильма "Малышка" (Babygirl), в котором она сыграла главную роль. Ее экранного мужа сыграл Антонио Бандерас, поэтому тоже позировал с актрисой перед камерами.

Николь Кидман и Антонио Бандерас / Фото: Associated Press

Режиссером фильма стала Халина Рейн. Женщина тоже вместе с Кидман позировала перед камерами на пирсе.

Николь Кидман и Халина Рейн / Фото: Associated Press

"Малышка" - это предстоящий эротический триллер. В этой картине Николь сыграет замужнюю деловую женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль ее любовника исполнил Харрис Дикинсон. Во время работы над этим фильмом актрису неоднократно снимали в Нью-Йорке папарацци.

Николь Кидман на съемках / Фото: Getty Images

Николь Кидман и Харрис Дикинсон на съемках / Фото: Getty Images

Николь Кидман на съемках / Фото: Getty Images

Читайте также:

81-й международнй Венецианский кинофестиваль (19 фото)