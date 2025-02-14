С декольте и сногсшибательным разрезом: Кейт Хадсон надела золотое платье на премьеру фильма

45-летняя Кейт Хадсон сыграла новом в фильме "Плеймейкер" и пришла на его премьеру, которая состоялась в Лос-Анджелесе 13 февраля. Выглядела она на этом мероприятии, как богиня, поскольку выбрала для своего появления потрясающее золотое платье от бренда Roberto Cavalli.

Наряд был выполнен из мерцающей ткани, имел очень длинный шлейф и высокий разрез на юбке, который открывал ее ноги. Не менее внушительным было и декольте, ведь малого того, что оно было очень глубоким, но и украшено несколькими переплетенными лентами. Спереди у платья было небольшая плиссировка на юбке, а на бедрах его украшали мелкие складки. Образ Кейт дополнила обувью на каблуках, макияжем, лаконичной прической и роскошным колье на шее с огромным розовым бриллиантом.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Это мероприятие актриса посетила после того, как также блистала в черном элегантном платье на 30-й церемонию вручения премии Critics Choice Awards. На ней тогда было платье с голой спиной о американского бренда Thom Browne.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (14 фото)