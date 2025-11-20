В платье с декольте и стразами: 60-летняя Элизабет Херли вышла в свет в компании бойфренда

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Associated Press

Британская актриса Элизабет Херли посетила 59-ю ежегодную церемонию вручения наград Country Music Association Awards. На мероприятие она решила надеть ярко-красное платье эффектного дизайна, поскольку в нем было очень глубокое декольте, круглый вырез на талии и разрез на асимметричной юбке.

Также платье было полностью украшено красными стразами, а на животе его также украшали складки ткани. Этот наряд Херли дополнила бриллиантовыми украшениями, серебристыми босоножками на платформе и ярким макияжем.

Элизабет Херли / © Associated Press

А вот пришла на это мероприятие она в компании своего бойфренда — американского кантри-певца Билли Рэя Сайруса, который является отцом певицы Майли Сайрус. С Херли он встречается с весны 2025 года.

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус / © Associated Press