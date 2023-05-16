В платье с декольте и стразами: актриса Холли Бейли на премьере "Русалочки" в Лондоне

Перед поклонниками и фотографами она появилась в платье, выполненном для нее на заказ.

В Лондоне состоялась премьера ремейка культовой сказки Disney "Русалочка", поэтому на синей ковровой дорожке, которая имитировала воду, появилась главная актриса этого проекта - 23-летняя американская актриса Холли Бейли.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Для премьер девушка всегда надевает тематические наряды, которые немного намекают на ее роль. В этот раз с помощью стилиста Николь Гудман Холли выбрала платье от бренда Miss Sohee.

Наряд был белым, имел длинный шлейф, а украшали его стразы и небольшая плиссировка на декольте. Также у платья была бретелька-халтер и очень глубокое декольте.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

На бедрах, юбке и лифе платье было выполнено в виде ракушек.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Также Холли добавила в образ шляпку, расшитую бисером и стразами, которая тоже имитировала ракушку. Уши актриса украсила жемчужными серьгами, а волосы заплела в дреды.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Русалочка" выйдет 25 мая.

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