В платье с декольте и золотой бахромой: Джоди Тернер-Смит в роскошном образе на мероприятии

На этом гала-вечере принято отмечать достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства. В этом году чествовали режиссера фильмов "Олдбой" и "Решение уйти" Пак Чхан Ука и художницу Хелен Пашгиан.

Джоди Тернер-Смит малоизвестная актриса, однако в этом году она решила громко заявить о себе с помощью моды. В начале осени она появилась на Венецианском кинофестивале, поскольку там презентовали фильм с ее участием, и на протяжении нескольких дней мероприятия она выходила на красную дорожку, демонстрируя смелые, оригинальные и яркие платья. Буквально каждый образ Джоди обсуждался в прессе больше, чем ее новая роль.

После этого кинофестиваля Джоди все чаще стала появляться на различных светских тусовках.

В минувшую субботу она привлекла внимание оригинальным платьем от бренда Gucci, выбранном ею для ежегодного гала-концерта LACMA Art + Film Gala в Музее искусств. Наряд был выполнен из бархата, имел глубокое квадратное декольте и хорошо подчеркивал фигуру девушки. Нижняя часть платья была украшена пайетками и золотой бахромой из бисера.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Точно такими у Джоди были и перчатки. Дополнили этот роскошный образ серьги, яркий макияж с золотыми тенями и новый цвет волос - на этот раз она опять покрасилась в блондинку.

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