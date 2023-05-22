В платье с декольте-сердцем и обнаженными плечами: Рози Хантингтон-Уайтли с любимым посетила светское мероприятие в Каннах

Модель с любимым выбрали для своего выхода образы total black.

Рози Хантингтон-Уайтли вместе со своим любимым Джейсоном Стэтхэмом посетила церемонию вручения наград Women in Motion Awards, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Фото: Associated Press

Модель сияла перед фотокамерами в черном вечернем платье от бренда Saint Laurent с глубоким декольте в виде сердца и обнаженными плечами. Наряд имел рукава-перчатки, поверх которых Рози надела бриллиантовые браслеты-змеи от Bulgari.

На шее красовалось роскошное колье из этого самого комплекта. Обута она была в черные атласные туфли.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Хантингтон-Уайтли сделала укладку с локонами, макияж с золотистыми тенями на веках и завершила лук солнцезащитными черными очками.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Стэтхэм надел смокинг, белую рубашку и черную бабочку. Вместе с любимой они выглядели красиво и гармонично.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Фото: Associated Press

Напомним, церемонию в Каннах посетила также Сальма Хайек, которая продемонстрировала эффектный аутфит в черном платье макси от Balenciaga, расшитом пайетками.

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