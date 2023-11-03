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В платье с декольте-сердцем: Сара Мишель Геллар появилась в маленьком черном платье на вечеринке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
608
Время на прочтение
1 мин
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В платье с декольте-сердцем: Сара Мишель Геллар появилась в маленьком черном платье на вечеринке

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Она подчеркнула фигуру элегантным нарядом.

Звезда 90-х Сара Мишель Геллар, которую многие миллениалы знают в первую очередь по роли в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров", появилась на вечеринке модельера Кристиана Сириано, организованной в честь 15-летия его бренда.

Мероприятие проводилось в Калифорнии, а появилась Сара Мишель на нем в элегантном черном платье-миди без бретелек и с декольте-сердцем. Наряд был со фигурной строчкой, а вот нижняя его часть выполнена из тяжелого бархата.

Образ Геллар дополнила гламурными туфлями с открытым мысом, стразами и бантиками, укладкой и макияжем с красной помадой на губах.

Сара Мишель Геллар / © Getty Images
Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре в рамках Недели моды в Нью-Йорке Christian Siriano представил коллекцию весна-лето 2024. Во время создания коллекции Сириано вдохновлялся балетом, которому он учился в детстве, поэтому наряды, представленные на подиуме, были немного фэнтезийными, романтичными, включали много фатина и прозрачных деталей.

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Дата публикации
Просмотры
608
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