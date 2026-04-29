В платье с декольте-сердцем: жена миллиардера Безоса — Лорен Санчес — продемонстрировала элегантный образ
Лорен Санчес изысканным нарядом подчеркнула пышную грудь и тонкую талию.
Жена американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса — Лорен Санчес — продемонстрировала в Instagram Stories новый элегантный аутфит, в котором она появилась на государственном ужине в Белом доме, устроенном в честь визита короля Чарльза III и королевы Камиллы.
Она предстала в изысканном черном платье макси с обнаженной линией плеч, декольте в форме сердца, которое подчеркнуло ее пышный бюст, и с акцентной талией.
Аутфит Лорен дополнила черными туфлями-лодочками, изумрудным колье и белыми серьгами. А еще у нее была элегантная высокая прическа и вечерний макияж.
Напомним, Лорен Санчес впервые ответила на жесткую критику относительно своего декольте на инаугурации Трампа.