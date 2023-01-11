В платье с декольте в форме сердца: Сальма Хайек продемонстрировала роскошный образ на "Золотом глобусе"

Актриса Сальма Хайек посетила вчера вечером церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

56-летняя знаменитость вышла на дорожку в нюдовом платье, расшитом пайетками и камнями, от Дома Gucci с глубоким вырезом на декольте в форме сердца.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Наряд был расшит серебристой бахромой, в тон которой Сальма подобрала серьги-висюльки от Lorraine Schwartz, сделала мерцающий макияж глаз, накрасила губы нюдовой помадой и собрала волосы в низкий и слегка растрепанный пучок.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма Хайек не единственная знаменитость, которая выбрала серебристое платье для дорожки "Золотого глобуса". Миниатюрное платье с перьям и россыпью камней от Germanier надела на церемонию немецкая модель Хайди Клум.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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