В платье с декольте в форме сердца: Зои Кравиц продемонстрировала стройную фигуру на красной дорожке

36-летняя актриса в кастомном платье от Saint Laurent сияла на "Золотом глобусе".

Зои Кравиц стала гостьей церемонии вручения премий "Золотой глобус", прогремевшей в Лос-Анджелесе.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса позировала в черном кастомном платье макси без бретелек от Saint Laurent, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел декольте в форме сердца. Прекрасным дополнением ее лука был белый пояс на талии, переходивший в длинный широкий шлейф. Обута она была в черные остроносые туфли.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

Аутфит Кравиц дополнила гладким пучком, минималистичным мейком с черными стрелками, французским маникюром, серьгами-люстрами и кольцами от Jessica McCormack.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

Напомним, Зои Кравиц без бюстгальтера пришла на показ в Париже.

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