В платье с декольте в форме сердца: звезда "Анатомии страсти" в элегантном образе lady in red вышла в свет

Звезда сериала "Анатомия страсти" Кэтрин Хейгл посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Emmy Awards.

Кэтрин Хейгл / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в элегантном образе lady in red. На ней было платье без бретелек с декольте в форме сердца и открытой спиной от бренда Reem Acra. Платье имело шлейф и было украшено на талии цветком с драгоценной брошью.

Кэтрин Хейгл / Фото: Associated Press

Свой лук Кэтрин дополнила прической в стиле Чикаго 20-30 годов, макияжем с пышными накладными ресницами и красной помадой.

Кэтрин Хейгл / Фото: Associated Press

На шее у нее было бриллиантовое колье от Rahaminov Diamonds, в ушах – лаконичные серьги, а на руке – кольцо с камнем из того же комплекта. В руке Хейгл держала серебряный клатч-футляр.

Кэтрин Хейгл / Фото: Associated Press

Напомним, звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" Ханна Уэддингем сияла на красной дорожке в эффектном платье пастельно-зеленого цвета, расшитом бисером и камнями, от бренда Marchesa.

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