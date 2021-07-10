В платье с декольте: Ванесса Паради позировала на фотоколле в Каннах

В платье с декольте: Ванесса Паради позировала на фотоколле в Каннах

Бывшая жена Джони Деппа посетила главный французский кинофестиваль года.

Французская актриса Ванесса Паради посетила пятый день Каннского кинофестиваля, чтобы представить фильм Love Songs for Tough Guys, в котором она снялась вместе с Валерией Бруни-Тедески.

Ванесса Паради / Associated Press

Ванесса позировала на фотоколле в платье-миди в цветочный принт, которое украшало глубокое декольте и складки. Под платье актриса подобрала украшения на длинной цепочке, а также красные замшевые босоножки. Красным цветом был выполнен и маникюр знаменитости, а вот в руке она держала очки-авиаторы, которые сняла для фото. Под летнее платье визажисты сделали актрисе легкий макияж с нежным оттенком помады и немного подчеркнули глаза.

Ванесса Паради / Associated Press

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