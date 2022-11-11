В платье с декольте ниже пупка: певица Анитта продемонстрировала грудь с неравномерным загаром

Бразильская артистка в костюме с глубоким вырезом пришла на мероприятие.

Певица Анитта посетила церемонию LOS40 Music Awards в Мадриде. Для события она выбрала длинное черное платье от бренда Versace с откровенным вырезом ниже пупка. С таким декольте женщина продемонстрировала грудь с неравномерным загаром – на полбюста были белые следы от лифа.

На бедра она надела широкий черный пояс с большой металлической пряжкой, а на ноги - черные лакированные туфли. На руках у нее были широкие металлические браслеты.

Анитта / Фото: Getty Images

Волосы артистка распустила, сделала макияж с шоколадной помадой и маникюр золотистого оттенка.

Анитта обожает откровенные наряды. Недавно она побывала на событии бренда Tiffany & Co. в Мехико. Там она сияла в сером платье со смелым сексуальным декольте, сквозь которое тоже были видны следы от бикини на груди, и с высоким разрезом.

Анитта / Фото: Getty Images

Лук она дополнила небольшой серой сумочкой, парными металлическими браслетами и серебристыми босоножками на шпильках.

Напомним, ранее Анитта стала гостьей церемонии награждения премии Innovator Awards. Там она появилась в обольстительном образе total black из весенне-летней коллекции 2023 года бренда Burberry. На ней был жакет оверсайз и черный бюстгальтер, идеально подчеркнувший ее соблазнительный бюст.

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