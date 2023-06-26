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В платье с декольте: жена Харрисона Форда - Калиста Флокхарт - продемонстрировала роскошный образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
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В платье с декольте: жена Харрисона Форда - Калиста Флокхарт - продемонстрировала роскошный образ

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт / Фото: Getty Images

Женщина выбрала однотонное платье без декора.

80-летний актер Харрисон Форд прилетел в итальянский город Таормина, чтобы презентовать пятую часть франшизы "Индиана Джонс". Фильм был показан на кинофестивале в этом городе.

К фотографам актер вышел в черном костюме, голубой рубашке и темно-синем галстуке. За руку Форд держал свою жену - 58-летнюю актрису Калисту Флокхарт.

Женщина выбрала для мероприятия элегантное шелковое платье от Giorgio Armani роскошного изумрудного цвета и с широкими бретельками. У наряда также было глубокое V-образное декольте, а вот дополнила она платье синими туфлями на каблуках.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт / © Getty Images
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Калиста решила заглянуть на дальнюю полку шкафа и выбрала наряд, который уже надевала ранее. Женщина появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, которая тоже была организована по случаю премьеры фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы", в юбке от бренда Ralph Lauren с поясом-шнурком. Впервые в этом наряде на публике Калиста появилась на церемонии вручения премии "Эмми" в 1999 году.

Калиста Флокхарт и Харрисон Форд / © Associated Press
Калиста Флокхарт и Харрисон Форд / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
452
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