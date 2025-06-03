ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

В платье с длинной бахромой: Аманда Сейфрид посетила показ фильма в Нью-Йорке

Звезда презентовала новый фильм со своим участием. Показы этой картины стартуют уже в этом месяце.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Актриса Аманда Сейфрид посетила специальный показ комедийного фильма ужасов «Я тебя не понимаю». Мероприятие прошло в Нью-Йорке, а актриса блистала перед камерами, поскольку является одной из тех, кто сыграл в этой картине.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда надела на мероприятие длинное черное платье на тонких бретельках, которое было украшено длинной бахромой на лифе и на подоле.

Образ актриса дополнила лаконичными туфлями, а также несколькими украшениями. Ее макияж был тоже ненавязчивым, а ярким акцентом в нем стал макияж губ, поскольку их ей накрасили помадой терракотового оттенка.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Напомним, что в марте Аманда Сейфрид, известная по фильмам "Мамма Миа!" и "Письма к Джульетте", посещала Францию. Она провела время в Европе, чтобы презентовать сериал "Длинная яркая река", в котором сыграла.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie