В платье с длинной бахромой: Аманда Сейфрид посетила показ фильма в Нью-Йорке

Аманда Сейфрид / © Associated Press

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Актриса Аманда Сейфрид посетила специальный показ комедийного фильма ужасов «Я тебя не понимаю». Мероприятие прошло в Нью-Йорке, а актриса блистала перед камерами, поскольку является одной из тех, кто сыграл в этой картине.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда надела на мероприятие длинное черное платье на тонких бретельках, которое было украшено длинной бахромой на лифе и на подоле.

Образ актриса дополнила лаконичными туфлями, а также несколькими украшениями. Ее макияж был тоже ненавязчивым, а ярким акцентом в нем стал макияж губ, поскольку их ей накрасили помадой терракотового оттенка.

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Аманда Сейфрид / © Associated Press

Напомним, что в марте Аманда Сейфрид, известная по фильмам "Мамма Миа!" и "Письма к Джульетте", посещала Францию. Она провела время в Европе, чтобы презентовать сериал "Длинная яркая река", в котором сыграла.

Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Getty Images