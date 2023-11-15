В платье с длинным подолом и золотой вышивкой: Ванесса Кирби на мировой премьере фильма "Наполеон"

На красной дорожке звезда появилась в наряде из новой коллекции.

Актриса Ванесса Кирби посетила мировую премьеру фильма "Наполеон", которая состоялась в Париже. На мероприятие 35-летняя знаменитость пришла в черном эффектном платье от бренда Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2024.

Ванесса Кирби / Фото: Getty Images

У платья не было бретелек, но было асимметричное декольте. Также его украшал разрез на юбке и очень длинный шлейф. На талии был атласный большой бант-пояс, частично расшитый золотыми нитями и бисером. Повторялась роскошная золотая вышивка в цветочных мотивах и на подоле платья.

Образ Кирби дополнил макияж с ярко-красной помадой на губах, укладка легкими волнами, босоножки на тонких ремешках и набор роскошных украшений - браслет и кольцо из золотого бисера.

Ванесса Кирби / Фото: Getty Images

Ванесса в фильме появится в роли Жозефины Богарне – первой жены Наполеона Бонапарта. В украинский прокат фильм выйдет уже 23 ноября. Это будет эпическая история о тернистом пути Бонапарта к власти, его триумфальных взлетах и трагических падениях.

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