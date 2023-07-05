В платье с длинным шлейфом и золотыми каплями: Камила Кабельо блистала на модном шоу

Звезда выбрала наряд необычного дизайна, который дополнила аксессуарами в тон.
Кубино-американская певица Камила Кабельо посетила Неделю высокой моды в Париже. 26-летняя девушка побывала на показе осень-зима 2023-2024 Stéphane Rolland, который состоялся в Опере Гарнье.
На ступеньках оперы Камила продемонстрировала свой эффектный белоснежный образ - мини-платье на одно плечо. Необычности этому наряду добавлял золотой декор в виде капель разного размера.
Также у этого мини был очень длинный прямоугольный шлейф.
Свой образ певица дополнила прической-хвостом и золотыми аксессуарами: браслетами на запястьях, туфлями на большой подошве и каблуках, а также клатчем.
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