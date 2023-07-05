Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с длинным шлейфом и золотыми каплями: Камила Кабельо блистала на модном шоу

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
676
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с длинным шлейфом и золотыми каплями: Камила Кабельо блистала на модном шоу

Камила Кабельо / Фото: Getty Images

Звезда выбрала наряд необычного дизайна, который дополнила аксессуарами в тон.

Кубино-американская певица Камила Кабельо посетила Неделю высокой моды в Париже. 26-летняя девушка побывала на показе осень-зима 2023-2024 Stéphane Rolland, который состоялся в Опере Гарнье.

На ступеньках оперы Камила продемонстрировала свой эффектный белоснежный образ - мини-платье на одно плечо. Необычности этому наряду добавлял золотой декор в виде капель разного размера.

Также у этого мини был очень длинный прямоугольный шлейф.

Камила Кабельо / © Getty Images
Камила Кабельо / Фото: Getty Images

Свой образ певица дополнила прической-хвостом и золотыми аксессуарами: браслетами на запястьях, туфлями на большой подошве и каблуках, а также клатчем.

Камила Кабельо / © Getty Images
Камила Кабельо / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
676
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация