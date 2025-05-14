В платье с драпировками: актриса Джулия Гарнер вышла в свет в наряде с "голым" эффектом

Джулия Гарнер / © Associated Press

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Хотя организаторы Каннского кинофестиваля запретили посещать мероприятие в «голых» платьях, которые состоят прозрачных тканей, актриса Джулия Гарнер обошла это правило. Звезда надела на красную дорожку в день открытия в очень оригинальном платье от Модного дома Gucci.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Это было длинное платье с разрезом на юбке, которое сшито из двух видов ткани — плотной бежевой и тонкой черной сетки.

Верхняя черная ткань была задрапирована и полностью покрывала бежевую из-за чего создавалось впечатление, что платье прозрачное, хотя на самом деле это было не так. Также наряд украшал лаконичный шлейф.

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Джулия Гарнер / © Associated Press

Образ Гарнер дополнила объемной укладкой, ярким макияжем, обувью на высокой платформе и массивными серьгами-каплями с большими камнями.

Джулия Гарнер / © Associated Press

Фестиваль открылся показом французской комедии «Оставь один день» Амели Боннен. Также в день церемонии открытия состоялся показ трех документальных фильмов о войне в Украине, посвященных продолжающемуся насилию в стране: «2000 метров до Андреевки», «Наша война», «Зеленский». Среди жюри в этом году можно увидеть актрису Холли Берри.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press