В платье с драпировками: Дженнифер Энистон в элегантном наряде на премьере "Утреннего шоу"
Она надела платье простого кроя, но с мягким вневременным силуэтом, который выглядел на фигуре Дженнифер нежно и красиво.
Дженнифер Энистон посетила премьеру четвертого сезона популярного сериала «Утреннего шоу» от Apple TV+. Мероприятие состоялось в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Звезда появилась перед камерами в платье-бюстье от Rick Owens элегантного фасона, ведь оно красиво подчеркивало ее фигуру и спереди было украшено множество драпировок. Поскольку плечи были открыты, то это пологло Энистон продемонстрировать свои подтянутые руки. Также платье выделялось центральной драпировкой, которая визуально сужала силуэт и добавляла динамики к очень простому крою.
В остальном образ актрисы был лаконичным: простая прическа с распущенными волосами, нежный макияж, а из украшений — кольцо с огромным камнем и золотой браслет.
Премьеру Энистон посетила со своей главной коллегой по сериалу — Риз Уизерспун, которая тоже пришла в черном платье.
В Нью-Йорке звезды проводят уже несколько дней и неоднократно были сфотографированы папарацци перед премьерой сериала.