В платье с драпировками и градиентом: Кайли Миноуг продемонстрировала элегантный образ

В платье с драпировками и градиентом: Кайли Миноуг продемонстрировала элегантный образ

Певица очаровала красивым нарядом.

Австралийская певица Кайли Миноуг посетила благотворительный ужин Golden Vines Awards, организованный Фондом Джерарда Бассета. Мероприятие проходило в Лондоне в ресторане Annabel's.

Звезда появилась в необычном платье от Oscar de la Renta цвета фуксии с малиновым и бордовым градиентом на подоле. Декольте певицы украшала накидка, которую она завязала спереди и прикрыла немного плечи. Но главной особенностью платья были оборки и драпировки. Дополнили вечерний аутфит Кайли босоножки от Gianvito Rossi, легкая укладка и макияж.

Кайли Миноуг / Getty Images

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