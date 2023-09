В платье с драпировками и корсетом: внучка Вивьен Вествуд посетила мероприятие со своим дедушкой

Британская модель Кора Корре, бабушкой которой является покойный дизайнер Вивьен Вествуд, посетила церемонию вручения наград ELLE Style Awards 2023, которая прошла в партнерстве с ювелирнім брендом Tiffany & Co. Мероприятие состоялось в The Old Sessions House 5 сентября в Лондоне.

Перед фотографами Кора появилась в наряде от семейного бренда Vivienne Westwood. Это было светлое платье ниже колен с корсетом и драпировками в зоне декольте.

Образ она дополнила массивными серьгами, золотым браслетом и босоножками на ремешках. В руке Кора держала коричневую сумку, а волосы уложила в объемную прическу.

Кора Коре и Андреас Кронталер / Фото: Getty Images

Перед камерами девушка позировала с мужем покойной Вествуд - Андреасом Кронталером, который сейчас руководит брендом и является его креативным директором. С женой он познакомился еще в 80-х, а в официальном браке пробыл 30 лет несмотря на большую разницу в возрасте. По сути, мужчина является дедушкой девушки Коры, хоть и не родным.

