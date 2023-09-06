В платье с драпировками и корсетом: внучка Вивьен Вествуд посетила мероприятие со своим дедушкой

Она традиционно надела платье от семейного бренда.
Британская модель Кора Корре, бабушкой которой является покойный дизайнер Вивьен Вествуд, посетила церемонию вручения наград ELLE Style Awards 2023, которая прошла в партнерстве с ювелирнім брендом Tiffany & Co. Мероприятие состоялось в The Old Sessions House 5 сентября в Лондоне.
Перед фотографами Кора появилась в наряде от семейного бренда Vivienne Westwood. Это было светлое платье ниже колен с корсетом и драпировками в зоне декольте.
Образ она дополнила массивными серьгами, золотым браслетом и босоножками на ремешках. В руке Кора держала коричневую сумку, а волосы уложила в объемную прическу.
Перед камерами девушка позировала с мужем покойной Вествуд - Андреасом Кронталером, который сейчас руководит брендом и является его креативным директором. С женой он познакомился еще в 80-х, а в официальном браке пробыл 30 лет несмотря на большую разницу в возрасте. По сути, мужчина является дедушкой девушки Коры, хоть и не родным.
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