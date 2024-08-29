В платье с драпировками, перьями и внушительным разрезом: модель Мариякарла Босконо на красной дорожке

28 августа в Венеции, на острове Лидо, стартовал знаменитый Венецианский кинофестиваль. В этом году мероприятие будет проводится в 81-й раз и продлится до 7 сентября.

Уже традиционно гостьей этого праздника кино и моды стала итальянская топ-модель - 43-летняя Мариякарла Босконо. Звезда появилась на красной дорожке в дерзком белом платье от Ann Demeulemeester, которое носила с украшениями от Pomellato с бриллиантами и изумрудами.

У наряда был очень длинный шлейф, глубокое декольте и драпировка.

Мариякарла Босконо / Фото: Associated Press

Также внушительным был и разрез на юбке платья, ведь полностью демонстрировал ноги Мариякарлы и интересный выбор обуви - черные грубые кожаные сапоги с пряжками. Такая обувь смотрелась очень необычно на красной дорожке и контрастировала с остальными звездными гостями, который пришли в гламурных босоножках и туфлях.

Мариякарла Босконо / Фото: Associated Press

Была в этом наряде еще одна оригинальная деталь - черные перья, которыми он был декорирован. Они были пришиты на спине и юбке платья. Также из перьев на голове Босконо носила украшение.

Мариякарла Босконо / Фото: Associated Press

Мариякарла Босконо / Фото: Associated Press

Посетила в день открытия кинофестиваля она премьеру комедийного фильма ужасов режиссера Тима Бертона "Битлджюс Битлджюс". Он является продолжением фильма 1988 года, но в этой части в нем появятся новые герои и актеры - Дженна Ортега и Моника Беллуччи.

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