В платье с драпировками: похудевшая Селена Гомес посетила благотворительный вечер

Певица и актриса Селена Гомес прибыла на 2-й ежегодный благотворительный вечер Rare Impact Fund, который прошел в Лос-Анджелесе. Организация собирает средства для поддержки психического здоровья молодежи.

Гомес, которая заметно потеряла вес, надела на красную дорожку черное мини-платье на одно плечо и с драпировками на лифе и юбке. Также на ее юбке был ассиметричный край ткани, которая ниспадала к полу элегантными складками.

Наряд в стиле роковой женщины был от одного из ее самых любимых брендов - марки Oscar de la Renta. Он был создан вручную, а носила актриса его с черными туфлями от Christian Louboutin.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Как создавали это платье бренд показал на своей странице в соцсети.

Недавно Селена также надевала наряд от Oscar de la Renta на красную дорожку в Лондоне, где в рамках Лондонского кинофестиваля состоялся показ фильма "Эмилия Перес". Для мероприятия она выбрала роскошное рубиновое платье созданное по эксклюзивному заказу.

Читайте также:

Селена Гомес в вечерних платьях (20 фото)