В платье с драпировкой и разрезами: звезда "Золушки" Лили Джеймс посетила показ Versace

Звезда фильма "Золушка" появилась среди гостей показа Versace осень-зима 2023, который прошел в Калифорнии.

Актриса, является амбассадором бренда и неоднократно появлялась в рекламных кампаниях Versace, а также на многие мероприятия приходит в платьях именно от этого бренда.

Для модного шоу Лили отдала предпочтение сексуальному черному платью, которое идеально сидело на ее стройной фигуре. У платья была спущенная линия плеча, декольте в виде сердца и множество драпировок на лифе и талии.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Также платье дополнял разрез спереди и несколько декоративных больших английских булавок, которые являются визитной картой бренда и часто появляются на платьях.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Образ Лили завершила простой прической, макияжем в нюдовой гамме, босоножками на высокой платформе и несколькими серьгами в ушах. Маникюр она сделала коричневым оттенком лака.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Среди гостей этого мероприятия также была актриса и модель Памела Андерсон, которую Лили сыграла в скандальном мини-сериале "Пэм и Томми".

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