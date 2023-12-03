В платье с драпировкой и серьгами-узлами в ушах: Сальма Хайек пришла на модное шоу с мужем-миллиардером

57-летняя актриса - одна из тех женщин, которые даже в простом однотонном платье выглядят сногсшибательно.
Сальма Хайек посетила модное шоу бренда Balenciaga, которое состоялось в Калифорнии. На мероприятии креативный директор бренда Демна Гвасалия презентовал публике осеннюю коллекцию 2024.
Сальма надела черное платье с ассиметричным декольте и драпировкой на талии и юбке, которое не только идеально на ней сидело, но и подчеркивало ее роскошную фигуру.
Дополнила актриса наряд серьгами с бриллиантами в виде больших узлов и несколькими кольцами на руках. Также она добавила в образ солнцезащитные очки, розовую сумка на ручке-цепочке и туфли-лодочки такого же оттенка. Волосы Сальма собрала в высокий хвост.
На мероприятии она появилась в компании своего мужа - миллиардера Франсуа-Анри Пино, который надел total black look.
Также это мероприятие посетили и другие знаменитости-друзья бренда. Например, Ким Кардашьян пришла в кружевных лосинах и с сумкой-пакетом, а Николь Кидман выбрала элегантный наряд в стиле роковой женщины.
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