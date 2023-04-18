Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с драпировкой на бедрах: "Капитан Марвел" Бри Ларсон вышла на красную дорожку

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
366
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с драпировкой на бедрах: "Капитан Марвел" Бри Ларсон вышла на красную дорожку

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Звезда вселенной Marvel надела платье в стиле Y2K от известного модельера.

Звезда "Мстителей" Бри Ларсон, которая исполняла во франшизе роль супергероя Капитана Марвела, посетила важное мероприятие в Лос-Анджелесе - вручение наград "Премия за прорыв" (Breakthrough Prize), которая присуждается талантливым ученым.

Для мероприятия актриса выбрала платье роскошного синего оттенка от бренда Jason Wu. Наряд был создан для коллекции весна-лето 2023.

У него были тонкие бретельки, прямое декольте и юбка почти до щиколоток. Главным украшением платья стала большая драпировка на бедрах.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Дополнила этот образ Бри очень лаконичной прической, макияжем и украшениями. Также она обула серебристые босоножки Stuart Weitzma на ремешках.

Бри Ларсон / © Associated Press
Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Читайте также:

Эксклюзивное интервью Бри Ларсон о съемках в фильме "Мстители: Завершение" - КиноСніданок

Эксклюзивное интервью Бри Ларсон о съемках в фильме "Мстители: Завершение" - КиноСніданок

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
366
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация