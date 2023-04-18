В платье с драпировкой на бедрах: "Капитан Марвел" Бри Ларсон вышла на красную дорожку

Звезда вселенной Marvel надела платье в стиле Y2K от известного модельера.
Звезда "Мстителей" Бри Ларсон, которая исполняла во франшизе роль супергероя Капитана Марвела, посетила важное мероприятие в Лос-Анджелесе - вручение наград "Премия за прорыв" (Breakthrough Prize), которая присуждается талантливым ученым.
Для мероприятия актриса выбрала платье роскошного синего оттенка от бренда Jason Wu. Наряд был создан для коллекции весна-лето 2023.
У него были тонкие бретельки, прямое декольте и юбка почти до щиколоток. Главным украшением платья стала большая драпировка на бедрах.
Дополнила этот образ Бри очень лаконичной прической, макияжем и украшениями. Также она обула серебристые босоножки Stuart Weitzma на ремешках.
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