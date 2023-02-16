В платье с драпировкой на бедрах: Виктория Бекхэм посетила поминальную службу по Вивьен Вествуд

Она почтила панк-легенды, надев на мероприятие роскошный и нетрадиционный образ.

29 декабря 2022 года легендарный британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Пресс-служба женщины сообщила, что она ушла из жизни в окружении своей семьи, в лондонском районе Клепхэм. Спустя почти два месяца после смерти дизайнера в Лондоне провели панихиду в ее честь.

16 февраля друзья, семья и коллеги по отрасли покойной дамы Вивьен Вествуд собрались в соборе Саутварк. Все гости мероприятия почтили память эпатажного дизайнера, надев вещи, созданные ее брендом. Одной из тех, кто посетил поминальную службу, была 48-летний британский дизайнер Виктория Бекхэм.

Виктория выбрала черное длинное платье с мелкими круглыми вырезами и эффектным разрезом, который открывал ее стройные и подкачанные ноги.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

У платья также были небольшие разрезы на рукавах, высокая горловина и драпировка на бедрах. Наряд она дополнила классическими черными туфлями, сумкой с бахромой из своей же коллекции весна-лето 2023 и солнцезащитными очками.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Также службу посетили Кейт Мосс с дочерью, леди Амелия Виндзор, Хелена Бонэм Картер, Кристина Хендрикс и Джорджия Джаггер.

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