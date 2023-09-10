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В платье с драпировкой: Памела Андерсон пришла в скромном образе на церемонию в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
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В платье с драпировкой: Памела Андерсон пришла в скромном образе на церемонию в Нью-Йорке

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

На єтом мероприятии она получила награду "Икона стиля".

56-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон посетила церемонию вручения наград Daily Front Row Fashion Media Awards в Нью-Йорке.

Перед камерами звезда появилась в лаконичном платье кремового оттенка и необычного дизайна. Ее наряд был выполнен из плотной однотонной ткани с драпировкой в зоне декольте и на талии.

Одна бретелька ее платья немного спадала с плеча, придавая так образу оригинальности и небрежности.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Наряд Памела дополнила черными туфлями-лодочками, укладкой с локонами и набором украшений - кольцом и серьгами с бриллиантами.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Также это светское мероприятие посетила актриса Сара Джессика Паркер. Она выбрала корсетное платье миди нежного лавандового цвета с пикантным декольте от бренда Oscar de la Renta. Дополнила она наряд культовой сумкой Fendi Baguette.

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Дата публикации
Просмотры
362
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