В платье с двумя разрезами: Крисси Тейген попала под прицел папарацци

Модель запечатлели в очень эффектном наряде.

Крисси Тейген попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на шоу Джимми Киммела, в котором появилась ради продвижение своей третьей кулинарной книги Cravings: All Together. Крисси никогда не скрывала, что любит готовить и это ее способ успокоения. Поэтому в новой книге собраны рецепты, которые помогли ей и ее семье в трудное время, заставили ее почувствовать, что все будет хорошо, ведь не так давно он потеряла ребенка.

Звезда была одета в черное длинное платье с двумя сексуальными разрезами, которые демонстрировали ее ноги. Образ она дополнила босоножками, макияжем и париком с длинными волосами. В реальной жизни Крисси носит каре.

Крисси Тейген / Getty Images

Также напомним, что совсем недавно знаменитость с семьей проводила время в Нью-Йорке. С детьми ее видели в магазине дорогих детских игрушек FAO Schwarz.

Крисси Тейген / Getty Images

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