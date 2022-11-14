В платье с дырками и обнаженной спиной: Диана Крюгер на кинофестивале в Марокко

46-летняя актриса платьем от Givenchy подчеркнула стройную фигуру.
Диана Крюгер посетила второй день Международного кинофестиваля в Марракеше.
Для красной дорожки актриса выбрала экстравагантное длинное платье под горло и с разрезом сзади от бренда Givenchy, которое было расшито пайетками с бисером и имело задуманные дыры, под которыми была черная ткань.
На спине был большой вырез, который Крюгер продемонстрировала фотографам.
Обула Диана черные босоножки на очень высокой платформе и каблуках. В руке она держала черный лаконичный клатч.
Крюгер собрала волосы и заплела косичку, которую закрепила шпильками. Она сделала макияж с медно-дымчатыми тенями на веках и украсила интересными длинными серьгами.
Напомним, ранее актриса в готическом луке попала под прицел фотографов в центре Нью-Йорка.
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